Çin'den dikkat çeken karar: Doğum kontrol ürünlerine vergi geldi

Çin hükümeti, uzun yıllardır doğum kontrol ürünleri için uygulanan vergi muafiyetini sona erdirme kararı aldı. Yeni Katma Değer Vergisi (KDV) düzenlemesi kapsamında, 1 Ocak 2026 itibarıyla prezervatif başta olmak üzere doğum kontrol ürünlerine yüzde 13 oranında KDV uygulanacak. Kararın, ülkede giderek düşen doğum oranlarına karşı alınan önlemlerden biri olduğu değerlendiriliyor.

VERGİ MUAFİYETİ KALDIRILDI, STANDART KDV YÜRÜLÜĞE GİRDİ

Yürürlüğe giren yeni KDV Kanunu ile birlikte, daha önce "temel sağlık ürünü" kapsamında vergiden muaf tutulan doğum kontrol ürünleri bu listenin dışına çıkarıldı. Böylece söz konusu ürünler, Çin'de uygulanan standart yüzde 13'lük KDV oranına tabi hale geldi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ VE ALAY BİRARADA

Karar, Çin'de sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, uygulamayı ironik paylaşımlarla eleştirirken, bazıları ise doğum kontrol ürünlerinin pahalılaşmasının çiftlerin özel yaşamı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini savundu.

Bir kullanıcı, "Bu fikri ortaya atan uzman kim?" diye sorarken, bir diğeri düşük doğum oranlarının asıl nedeninin ekonomik baskılar olduğunu vurguladı.

"SORUN VERGİ DEĞİL, YAŞAM KOŞULLARI" ELEŞTİRİSİ

Tepki gösteren kullanıcılar, düşük gelir seviyeleri, uzun çalışma saatleri, yetersiz tatil hakları ve artan yaşam maliyetlerinin çocuk sahibi olmayı zorlaştırdığına dikkat çekti. Hükümetin bu temel sorunlar yerine "ikincil detaylarla" uğraştığı yönünde eleştiriler öne çıktı.

TEK ÇOCUKTAN 3 ÇOCUĞA UZANAN POLİTİKA DEĞİŞİMİ

Çin, onlarca yıl boyunca uyguladığı "tek çocuk" politikasını 2016'da iki çocuğa, 2021'de ise üç çocuğa izin verecek şekilde gevşetmişti. Bu adımların arkasında, hızla yaşlanan nüfus ve azalan toplam nüfus bulunuyor.

TEŞVİKLER YETMEDİ, NÜFUS AZALMAYA DEVAM EDİYOR

Vergi indirimleri, uzatılan ebeveyn izinleri ve yerel destek programlarına rağmen Çin, doğum oranlarını artırmakta zorlanıyor. Uzmanlara göre yüksek konut fiyatları, eğitim masrafları ve ekonomik belirsizlik, genç nüfusun çocuk sahibi olma kararını ertelemesinde belirleyici rol oynuyor.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de nüfus, üst üste üçüncü yılda da geriledi. Uzmanlar, mevcut eğilimin önümüzdeki yıllarda da devam edebileceği uyarısında bulunuyor.