Çin'de yeni bir Porche araba, yanlışlıkla asıl fiyatının onda birine satışa kondu

Çin'de gerçek olamayacak kadar ucuz bir fiyata satışa çıkan lüks spor araba, alıcıların dikkatini çekti.

Çin'de gerçek olamayacak kadar ucuz bir fiyata satışa çıkan lüks spor araba, alıcıların dikkatini çekti.

Yinchuan kentindeki Porsche bayiliği, yepyeni bir aracı yalnızca 124 bin yuan yani yaklaşık 18 bin 300 dolara satışa koydu. Fakat Porsche'nin Panamera modelinin başlangıç fiyatı aslında 148 bin dolar.

Alman araba üreticisinden bir sözcü BBC'ye, listelenen satış fiyatında ciddi bir hata yapıldığını ve anında değiştirildiğini söyledi:

"Satış süreci gereğince stokta yalnızca bir araç olduğu için, Yinchuan Porsche bayiliği online rezervasyon ücretini ödeyen ilk müşteriyle iletişime geçti ve uygun bir sonuca ulaşmak için müzakere edildi."

Bayilik ayrıca teklif veren herkesle görüşerek durumu açıkladı ve özür diledi.

Porche, satış ilanının 30 Ocak'ta paylaşıldığını ve 911 yuan'lık rezervasyon ücretini ödeyen kişilere iade yapıldığını açıkladı.

Çin'de sosyal medyada yankı uyandıran bu haberin ardından bir kişi, "İşte bu yüzden Porsche almıyorum" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Bazıları şirketin "sorumsuzca" davrandığını söylerken kimileri bunun iyi bir satış stratejisi olduğunu yazdı.

Bir kişi de aracı satın almaya çalışan alıcı olduğunu ancak gerçek fiyatın açıklanmasının ardından vazgeçtiğini iddia etti. Bir hatayı fırsata çevirmenin doğru olmayacağını savundu.

Porsche 20 seneden uzun süredir Çin'de araba satışı yapıyor.

Geçtiğimiz yıllarda şirket dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde daha çok bayilik açarak buradaki varlığını genişletti.

Çin, geçtiğimiz yılın ilk altı ayında 6,2 milyar dolarlık satışla Porsche'nin küresel düzeydeki en büyük pazarı haline geldi.