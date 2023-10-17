Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ile Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılmak üzere Beijing'de buluştu. Xi, Çin ve Şili arasındaki işbirliğinin iki ülkenin kalkınmasını teşvik ettiğini ve iki halka somut faydalar sağladığını belirtti. İki lider, Kuşak ve Yol işbirliği planının imzalanmasını kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmek için bir fırsat olarak değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ile bir araya geldi

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Salı günü, 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılmak üzere Beijing'de bulunan Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ile bir araya geldi.

Xi, Çin ve Latin Amerika ülkeleri arasındaki Kuşak ve Yol işbirliğinde Şili'nin öncü bir ülke olduğunu belirterek, yarım asırdan uzun bir süre önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Çin-Şili ilişkilerinin istikrarlı ve sağlam şekilde geliştiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Çin ve Şili arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin iki ülkenin kalkınmasını ve yeniden canlanmasını teşvik ettiğini ve iki halka somut faydalar sağladığını söyledi.

Xi, iki ülkenin, Kuşak ve Yol işbirliği planının imzalanmasını kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmek için bir fırsat olarak değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, Şili'yi Çin ve Latin Amerika arasındaki yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinde lider ülke haline getirmek amacıyla iki ülkenin ekonomi, ticaret ve altyapı alanlarındaki geleneksel işbirliğini derinleştirmesi ve temiz enerji, dijital ekonomi, bilimsel ve teknolojik inovasyon alanlarındaki işbirliğini geliştirecek yeni itici güçleri teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

Xi, Şili'den daha fazla yüksek kaliteli tarım ürünü ile Şili'ye özgü ürünlerin Çin pazarına girmesini memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti.

Hem Çin'in hem de Şili'nin Küresel Güney'in parçası olduğunu belirten Xi, gelişmekte olan ülkeler arasında dayanışma ve işbirliğini desteklemek, ayrıca hakiki çok taraflılığı ve serbest ticareti korumak üzere Şili ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Çin-Latin Amerika ilişkilerinin ve Çin-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (Çin-CELAC) Forumu'nun gelişimine Şili'nin yaptığı olumlu katkıları takdir ettiklerini belirten Xi, Şili'nin Çin-Latin Amerika işbirliğini teşvik etmede oynadığı özgün rolü devam ettirmesi temennisinde bulundu.