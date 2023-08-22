Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Güney Afrika'ya gitti

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Johannesburg'da düzenlenecek 15. BRICS Zirvesi'ne katılmak ve resmi ziyarette bulunmak üzere Güney Afrika'ya gitti. Xi, karşılanırken çiçek aldı ve dans gösterileriyle karşılandı. Xi, Güney Afrika ile ilişkilerin derinleştirilmesi ve ortak ilgi alanlarına giren konular hakkında görüş alışverişinde bulunmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

JOHANNESBURG, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Johannesburg'da düzenlenecek 15. BRICS Zirvesi'ne katılmak ve resmi ziyarette bulunmak üzere Pazartesi günü Güney Afrika'ya gitti.

Xi, Johannesburg OR Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor ve Kadın, Gençlik ve Engellilerden Sorumlu Devlet Bakanı Nkosazana Clarice Dlamini-Zuma tarafından sıcak şekilde karşılandı.

Karşılama sırasında bir grup Güney Afrikalı kadın Xi'ye çiçek sunarken, merasim kıtası Xi'yi selamladı ve geleneksel kıyafetler içindeki dansçılar performans sergiledi.

Ev sahibi Ramaphosa, Xi'nin Güney Afrika'ya resmi ziyarette bulunmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Xi de Güney Afrika'yı tekrar ziyaret etmekten duyduğu memnuniyet dile getirirken, Ramaphosa ile Çin-Güney Afrika ilişkilerinin derinleştirilmesi ve ortak ilgi alanlarına giren konular hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Xi yaptığı konuşmada Güney Afrika halkına Çin halkının en içten selamlarını ve iyi dileklerini iletti. Bu yılın Çin ile Güney Afrika arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 25. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Xi, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın yeni bir döneme girdiğini vurguladı.

Sağlam ve büyüyen bir Çin-Güney Afrika ilişkisinin sadece iki halkın yararına olmadığını, aynı zamanda dönüşüm ve çalkantıların yaşandığı bir dönemde dünyaya daha fazla istikrar getireceğini söyleyen Xi, iki tarafın ortak çabalarıyla ziyaretin kesinlikle başarılı olacağına yönelik inancını ifade etti.

Xi, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan büyük ülkeler için önemli bir işbirliği platformu olan BRICS işbirliği mekanizmasının, dünyanın ekonomik büyümesi, daha iyi küresel yönetişim ve uluslararası ilişkilerde daha fazla demokrasi adına yapıcı bir güç haline geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, yaklaşan BRICS zirvesinin, BRICS mekanizmasının gelişiminde önemli bir kilometre taşı olacağından ve gelişmekte olan ülkelerin birlik ve işbirliğini bir üst seviyeye taşımaya yardımcı olacağından emin olduğunu belirtti.

Xi ayrıca, Afrikalı liderlerle birlikte daha yakın işbirliği, daha fazla kalkınma ve daha barışçıl bir dünya hedefine ulaşmak için yollar arayacakları Çin- Afrika Liderler Diyaloğu toplantısına katılmak için sabırsızlandığını kaydetti.