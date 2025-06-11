Çin, Afrika Ülkelerinden İthalat için Gümrük Vergisini Sıfırlıyor

Çin, Afrika Ülkelerinden İthalat için Gümrük Vergisini Sıfırlıyor
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Çin, diplomatik ilişkisi bulunan 53 Afrika ülkesinden ithal edilen tüm ürünlere gümrük vergisini sıfırlayarak, ticareti kolaylaştırmayı ve Afrika ile işbirliğini artırmayı hedefliyor.

ÇİN, diplomatik ilişkisi olan 53 Afrika ülkesinden ithal edilen tüm ürünlere gümrük vergisini sıfırlayacak.

Çin-Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC) Sonuçlarının Uygulanması Bakanlar Düzeyinde Koordinasyon Toplantısı, bugün Çin'in Hunan eyaletinin başkenti Changsha'da başladı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, toplantıya bir tebrik mesajı göndererek, sıfır gümrük vergisi uygulamasını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Lin, yeni uygulamanın Afrika ülkelerinden Çin'e yapılan ihracatı kolaylaştırmayı hedeflediğini belirterek, Çin'in Afrika ülkeleriyle dayanışma ve iş birliğini dış politikasının önceliği olarak gördüğünü ifade etti.

Sözcü Lin, ilerleyen dönemde Çin'in kendi tarzında modernleşmeyi güçlendireceğini, Afrika ülkelerinin kalkınmasını hızlandıracağını ve Küresel Güney ülkeleri arasındaki dayanışmayı artıracağını vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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