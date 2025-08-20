Çin, ABD ile Ekonomik İlişkilerde Karşılıklı Saygı Bekliyor

Çin, ABD ile Ekonomik İlişkilerde Karşılıklı Saygı Bekliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD ile karşılıklı saygı temelinde çalışmayı umduklarını belirtti. Mao, iki ülke liderleri arasındaki mutabakata uygun hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, "ABD ile karşılıklı saygı temelinde çalışmayı umuyoruz" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün düzenlenen basın toplantısında Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Mao, ABD'nin, iki ülke liderleri arasında daha önce varılan mutabakata uygun şekilde hareket etmesini beklediklerini söyleyerek, "ABD'nin eşitlik, saygı ve karşılıklı fayda temelinde olumlu sonuçlar elde etmek için Çin ile çalışabileceğini ümit ediyoruz" dedi.

Sözcü Mao, Gazze'deki son duruma da değinerek, Çin'in Gazze'deki mevcut durumu ciddiyetle izlediğini vurguladı. Mao, "Tüm tarafların en kısa sürede ateşkesi sağlaması, bölgedeki gerilimi azaltması ve Gazze'deki insani krizi etkili şekilde hafifletmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır

Kenan'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar

Kalabalık grup soluğu belediyede aldı, meclis salonu bir anda karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.