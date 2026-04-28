CHP Baden Birliği'nden 19 Mayıs'a Özel İki Günlük Program

Güncelleme:
Haber: İlhan Baba

(MANNHEİM) - CHP Baden Birliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Almanya'da iki gün sürecek program hazırladı. Programın ilk gününde Bad Kreuznach'ta Atatürk'ün izleri ziyaret edilecek, esnaf buluşmaları yapılacak ve "Türkiye Nereye Gidiyor" başlıklı bir panel gerçekleştirilecek. İkinci gün ise Wiesloch'ta kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenecek.

Almanya'da faaliyet gösteren CHP Baden Birliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında iki gün sürecek özel bir anma ve etkinlik programı hazırladı.

CHP Baden Birliği Başkanı Cengiz Yavuz, etkinliklerin hem tarihsel bilinç hem de gençlik vurgusu taşıdığını belirterek, programın ilk gününde CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ile CHP Bursa Milletvekili ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun da katılımıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirileceğini söyledi.

Bu kapsamda, Mustafa Kemal Atatürk'ün Birinci Dünya Savaşı sırasında 1917 yılında ziyaret ettiği Almanya'nın Bad Kreuznach kentindeki eski Alman Askeri Genel Karargahı ile günümüzde Atatürk Müze Salonu'nun bulunduğu Parkhotel Kurhaus ziyaret edilecek. Aynı gün ayrıca Atatürkçü Düşünce Derneği Bad Kreuznach ve Mannheim'da esnaf ziyaretleri yapılacak. Günün sonunda ise CHP Baden Birliği Merkez Ofisi'nde "Türkiye Nereye Gidiyor" başlıklı bir panel düzenlenecek.

Programın ikinci günü ise 17 Mayıs 2026 Pazar günü Heidelberg Temsilciliği Wiesloch şubesinde devam edecek. Wiesloch'taki Grosser Stadtacker 6 adresinde gerçekleştirilecek etkinlikte meşale ile açılış yapılacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Ardından protokol konuşmaları ile kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenecek.

CHP Baden Birliği Başkanı Cengiz Yavuz, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde, "Gençlik korteji tarafından 19 Mayıs ruhunu, bağımsızlık meşalesini ve gençliğe olan inancı temsilen meşale yakılması gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
