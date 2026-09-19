Haberler

Cevdet Yılmaz, KKTC'de 8 bin kapasiteli Yeni Atatürk Stadyumu'nun lansmanına katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cevdet Yılmaz, KKTC'de 8 bin kapasiteli Yeni Atatürk Stadyumu'nun lansmanına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cevdet Yılmaz, KKTC'de Yeni Atatürk Stadyumu ve Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nin lansmanına katıldı. 8 bin seyirci kapasiteli tesisin FIFA ve UEFA kriterlerine göre tasarlandığını belirten Yılmaz, Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nün ve gençlerin destekçisi olmaya devam edeceğini bildirdi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin spor altyapısını güçlendirecek Yeni Atatürk Stadyumu ve Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nin lansmanını gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye olarak Kıbrıs Türkü'nün ve gençlerin destekçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) programı kapsamında Yeni Atatürk Stadyumu ve Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nin lansmanına katıldı. Etkinlikte Cevdet Yılmaz'a; KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak eşlik etti.

Sanal medya hesabından lansmana ilişkin paylaşımda bulunan Yılmaz, 8 bin seyirci kapasiteli tesisin FIFA ve UEFA kriterleri esas alınarak tasarlandığını ve KKTC'nin spor altyapısını güçlendireciğini kaydetti. Kompleksin modern, sürdürülebilir ve çok amaçlı yapısıyla Kıbrıs Türk gençliğine ve spor camiasına uzun yıllar hizmet edecek bir eser olacağına inandığını belirten Cevdet Yılmaz, "Türkiye olarak, Kıbrıs Türkü'nün ve gençlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Tüm KKTC'ye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trabzon'da derbi öncesi korkutan görüntüler! Şehri su bastı

Korkutan görüntüler! Bir ilimiz geceyi böyle geçirdi
Tahrik edildi, dayanamadı! Tek yumrukla yere serdi

Siyah şapkalı adama dikkat! Tahrik edildi, tek yumrukla yere serdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ücretli öğretmen, 'İşe alındım' diye gittiği okuldan aldığı cevapla şoke oldu

Ücretli öğretmen "İşe alındım" diye gitti, aldığı cevapla şoke oldu
Dedektörle arama yaptığı tarlasında hazine buldu

Bulduğu hazineyle hayatı kurtuldu

Arda Güler'in yaptığı olay oldu! Futbolcuların gizli silahı

Onu bu halde görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Çöpten kazandığı parayla bir derneği ayakta tuttu

Çöpten servet çıktı!
Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü

Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü
Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar

Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Tüm detaylar burada! İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

Haftalardır beklenen gün geldi! Tüm detaylar burada