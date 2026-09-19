Cevdet Yılmaz, KKTC'de 8 bin kapasiteli Yeni Atatürk Stadyumu'nun lansmanına katıldı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin spor altyapısını güçlendirecek Yeni Atatürk Stadyumu ve Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nin lansmanını gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye olarak Kıbrıs Türkü'nün ve gençlerin destekçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) programı kapsamında Yeni Atatürk Stadyumu ve Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nin lansmanına katıldı. Etkinlikte Cevdet Yılmaz'a; KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak eşlik etti.

Sanal medya hesabından lansmana ilişkin paylaşımda bulunan Yılmaz, 8 bin seyirci kapasiteli tesisin FIFA ve UEFA kriterleri esas alınarak tasarlandığını ve KKTC'nin spor altyapısını güçlendireciğini kaydetti. Kompleksin modern, sürdürülebilir ve çok amaçlı yapısıyla Kıbrıs Türk gençliğine ve spor camiasına uzun yıllar hizmet edecek bir eser olacağına inandığını belirten Cevdet Yılmaz, "Türkiye olarak, Kıbrıs Türkü'nün ve gençlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Tüm KKTC'ye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı