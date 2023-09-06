Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kıyı Emniyeti Tarafından Kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda Karakova Burnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 15 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Gelibolu Tersanesi'ne yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda Karakova Burnu açıklarında makine arızası nedeniyle içinde 3 kişinin bulunduğu sürüklenen 15 metrelik tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Gelibolu Tersanesi'ne yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda Karakova Burnu açıklarında 15 metre uzunluğundaki içinde 3 kişi bulunan tekne makine arızası nedeniyle sürüklendi.
Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-9' hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
KEGM-9' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Gelibolu Tersanesi'ne yanaştırıldı. - ÇANAKKALE