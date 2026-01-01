Bulgaristan, Euro Bölgesi'nin 21'inci Üyesi Oldu

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) üyelerinden Bulgaristan, 1 Ocak Perşembe günü itibarıyla ulusal para birimi Leva'yı terk ederek resmen Euro Bölgesi'ne katıldı. Bu adımla birlikte ülke, Avrupa'nın ortak para birimini kullanan 21'inci devlet oldu.

Bulgaristan'da para birimindeki geçiş tamamlandı. AB'ye katılımından 19 yıl sonra gerçekleşen para birimi değişikliği, başkent Sofya'da düzenlenen gösteriyle kutlandı. Avrupa Komisyonu geçişi "Bulgaristan'ı Avrupa'nın kalbine yerleştiren tarihi bir an" olarak nitelendirdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise "Bulgaristan, Avrupa Birliği'nin en büyük başarılarından biri olan Euro Bölgesi'ne katılıyor. Bu adım, Bulgaristan'ın Avrupa'daki etkisini arttıracak, Bulgaristan ile Avrupa'yı bir bütün olarak güçlendirecek. Ekonomimiz, küresel olarak daha dirençli ve rekabetçi hale geliyor. Tebrikler Bulgaristan! Başardıklarınızla gurur duyabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Yeni sistemin döviz kurunda 1 euro, 1,95583 leva olarak sabitlendi. Geçiş sürecini kolaylaştırmak amacıyla, "ocak ayı boyunca ülkede hem leva hem de euronun tedavülde olacağı" aktarıldı. Ancak 1 Şubat 2026 itibarıyla nakit ödemelerde yalnızca euro geçerli sayılacak.

Hükümet, olası haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla etiketlerde çifte fiyatlandırma zorunluluğu getirdiğini ve denetimlerin artırıldığını açıkladı.

Sofya'da siyasi belirsizlik sürüyor

Euro'ya geçiş, ülkede devam eden siyasi krizin akabinde yaşanıyor. Başbakan Rosen Zhelyazkov hükümetinin geçtiğimiz ay güvenoylamasını kaybetmesinin ardından ülke, son dört yılda sekizinci kez seçime gitmeye hazırlanıyor.

Kamuoyu yoklamaları ise 6,5 milyonluk nüfusun yeni para birimi konusunda ikiye bölündüğünü gösteriyor. Bir kesim bu adımı "Batı ile entegrasyonun ve ekonomik istikrarın anahtarı" olarak görürken, diğer kesim fiyat artışlarından ve ekonomik egemenliğin kaybından endişe duyduğunu ifade ediyor.