Haberler

Bulgaristan'da erken genel seçim tarihi açıklandı

Bulgaristan'da erken genel seçim tarihi açıklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Iliana Yotova, erken genel seçimlerin 19 Nisan'da yapılacağını açıkladı ve geçici hükümetin başına Andrey Gyurov'u atadı.

BULGARİSTAN Cumhurbaşkanı Iliana Yotova, erken genel seçimlerin 19 Nisan tarihinde yapılacağını bildirdi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Iliana Yotova, seçimlere kadar görevli geçici hükümetin başına Bulgaristan Merkez Bankası Yardımcısı Andrey Gyurov'u atadı. Yotova, Gyurov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Seçimlerin 19 Nisan'da yapılmasına yönelik bir kararname çıkaracağım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti

ABD savaşa hazırlanıyor! Son 48 saatte yapılanlar bunun kanıtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe'nin Prestianni'nin gözlerinin içine baka baka defalarca küfrettiği görüntüler ortaya çıktı

Gözlerinin içine baka baka defalarca aynı küfrü etti
Tepki çeken 'Domuz eti' sahnesi için harekete geçildi

Tepki çeken "Domuz eti" sahnesi için harekete geçildi
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim

Juventus'u sahadan silen takıma bir müjde daha
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme

İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
Mbappe'nin Prestianni'nin gözlerinin içine baka baka defalarca küfrettiği görüntüler ortaya çıktı

Gözlerinin içine baka baka defalarca aynı küfrü etti
Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor

Dün geceki tarihi maçı izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
'İstanbul'u özledin mi?' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt

"İstanbul'u özledin mi?" sorusuna verdiği yanıt çok konuşulur