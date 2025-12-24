Bu köye taşınanlara 1 milyon lira veriyorlar

İsviçre'nin Alp bölgesinde yer alan Albinen köyü, nüfusun azalmasıyla mücadele etmek amacıyla taşınmayı kabul edenlere nakit teşvik sunuyor. Köy yönetimi tarafından uygulanan program kapsamında Albinen'e yerleşen yetişkinlere 20 bin İsviçre Frangı (yaklaşık 1 milyon 100 bin TL) destek verilirken, çocuklar için ise kişi başına 10 bin İsviçre Frangı ek ödeme sağlanıyor.

10 YIL İKAMET ETMEYİ TAAHHÜT ETMEK GEREKİYOR

Ancak teşvikten yararlanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Buna göre başvuracak kişilerin 45 yaşın altında olması, köyde en az 10 yıl ikamet etmeyi taahhüt etmesi ve belirlenen kriterlere uygun bir konut satın alması isteniyor. Ev alımında alt sınırın 200 bin İsviçre Frangı olduğu belirtilirken, yerleşen kişilerin bölgede aktif şekilde çalışması ve uzun vadede İsviçre vatandaşlığına giden süreçte gerekli adımları atması da şartlar arasında yer alıyor.

AMAÇ SADECE NÜFUSU ARTIRMAK DEĞİL

Yetkililer, bu uygulamanın yalnızca nüfusu artırmayı değil, aynı zamanda köy yaşamını sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflediğini vurguluyor. Programla birlikte okulların kapanmasının önüne geçilmesi, yerel ekonominin canlandırılması ve sosyal hayatın yeniden hareketlenmesi amaçlanıyor.

DİKKAT ÇEKİCİ BİR SEÇENEK

Albinen'deki teşvik programı, şehir hayatından uzaklaşarak doğayla iç içe yeni bir yaşam kurmak isteyenler için dikkat çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor.