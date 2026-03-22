Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Hindistan'da aylık 22 dolara kiraya verildiği belirtilen son derece küçük bir yaşam alanına ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bir kutuyu andıran dar yapının "daire" olarak sunulması, barınma koşulları ve yaşam standartları üzerine tartışmaları yeniden alevlendirdi.

DAR ALAN, TEMEL İHTİYAÇLAR

Paylaşılan görüntülerde, tek kişinin ancak sığabileceği büyüklükte olan alanın içinde yatak benzeri bir düzenek, sınırlı depolama alanı ve temel ihtiyaçlara yönelik minimal bir kurulum yer alıyor. Alanın neredeyse hareket etmeye izin vermeyecek kadar dar olması dikkat çekiyor.

KİRA FİYATI DİKKAT ÇEKTİ

Söz konusu alanın aylık yaklaşık 22 dolar gibi düşük bir bedelle kiraya verildiği ifade edilirken, bu durum Hindistan'daki gelir düzeyi ve konut piyasasıyla ilişkilendirilerek değerlendiriliyor. Uzmanlar, büyük şehirlerde artan nüfus ve konut sıkıntısının bu tür çözümleri yaygınlaştırdığını belirtiyor.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kullanıcılar arasında iki farklı görüş öne çıktı. Bir kesim bu tür yaşam alanlarını "insan onuruna uygun değil" şeklinde eleştirirken, diğerleri ise düşük maliyetli barınma seçeneği olarak değerlendirdi.

KÜRESEL KONUT KRİZİ GÜNDEMDE

Uzmanlar, yalnızca Hindistan'da değil, dünyanın birçok büyük kentinde benzer "mikro yaşam alanlarının" yaygınlaştığına dikkat çekiyor. Artan kira fiyatları ve nüfus yoğunluğu, özellikle dar gelirli kesimleri daha küçük ve sınırlı alanlara yönlendiriyor.