Brezilyalı Jiu Jitsu efsanesi Leandro Lo, gece kulübünde başından vurularak öldürüldü
Brezilyalı Jiu Jitsu efsanesi Leandro Lo, gittiği bir gece kulübünde başından vurularak öldürüldü. Lo'yu öldüren kişinin eski bir polis memuru olduğu açıklandı. Öte yandan Lo'nun hayranları sosyal medyada birçok taziye mesajı paylaşarak yaşanan olayı kınadı.
Jiu Jitsu'da tüm zamanların en başarılı sporcularından Brezilyalı Leandro Lo, Sao Paulo'da bir gece kulübünde başından vuruldu. Doktorlar, Lo'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini açıkladı. 33 yaşındaki Lo'nun, görevde olmayan polis memuru Henrique Velozo tarafından vurulduğu duyuruldu.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Brezilya basını, 30 yaşındaki Velozo'nun soruşturma süresince 30 gün gözaltına tutulacağını bildirdi. Görgü tanıklarına göre, arkadaşlarıyla birlikte bir konser için Clube Siria adlı gece kulübüne giden Lo ve Velozo arasında tartışma çıktı. Tartışma sürerken silahına sarılan polis memuru, Lo'yu alnından vurdu.
5 AYRI KATEGORİDE 8 KERE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
33 yaşındaki Leandro Lo, 2012-2022 yılları arasında 5 ayrı kategoride 8 kez Ju Jitsu dünya şampiyonu olarak rekor kırmıştı. Beyin ölümünün gerçekleştiğinin açıklanması sonrası, dünyanın dört yanında sosyal medyada Lo için taziye mesajları yayımlandı.