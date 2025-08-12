Brezilya ve Rusya Ekonomik İşbirliği Mutabakatı İmzaladı

Brezilya ile Rusya arasında ekonomik ve finansal iş birliğini güçlendirecek bir mutabakat zaptı imzalandı. İki ülke, iş birliğini koordine etmek için ortak bir diyalog mekanizması kuracak.

BREZİLYA ile Rusya arasında ekonomik iş birliği mutabakatı imzalandığı bildirildi.

Brezilya ile Rusya arasında ekonomik ve finansal iş birliğini güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptına göre, iki ülke iş birliğini koordine etmek amacıyla ortak bir diyalog mekanizması kuracak. Uzmanlar komitesi ve ortak konsey oluşturularak, ilişkileri geliştirecek somut adımlar belirlenecek.

