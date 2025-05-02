Brezilya ve Çin Arasında Güçlü İşbirliği Vurgusu

BREZİLYA Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, başkent Brazilya'da düzenlenen '15'nci BRICS Ulusal Güvenlik Danışmanları ve Üst Düzey Ulusal Güvenlik Temsilcileri Toplantısı' sırasında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. Lula da Silva, görüşmede Brezilya ile Çin arasında güçlü karşılıklı güvenin inşa edildiğini ve iki ülkenin çeşitli alanlarda iş birliğini derinleştirdiğini belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda istikrarlı biçimde geliştiğine dikkat çeken Lula da Silva, Çin ile kurulan stratejik ortaklığın Brezilya'ya yeni küresel iş birliği fırsatları sunduğunu ifade etti.