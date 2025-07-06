BRICS Zirvesi 6-7 Temmuz'da Brezilya'da yapılacak

BRICS dönem başkanı Brezilya, 6-7 Temmuz 2025 tarihlerinde BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

BRICS ( Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Etiyopya, Endonezya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri) grubuna üye ülkelerin liderleri, iki günlük zirve için Brezilya'da bir araya geliyor. BRICS dönem başkanı Brezilya, 6-7 Temmuz 2025 tarihlerinde Rio de Janeiro kentindeki Modern Sanat Müzesi'nde gerçekleştirilecek BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'nin video konferans yöntemiyle katılacağı zirvede Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin'i ise Başbakan Li Qiang temsil edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 17'nci BRICS Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Fidan, üye olmayan ülkelerin de davet edildiği 'Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi, Ekonomik-Mali Meseleler ve Yapay Zeka' ile ' Çevre, COP30 ve Küresel Sağlık' başlıklı oturumlara katılacak.