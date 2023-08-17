Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Dolayüz köyü mevkiinde çıkan orman yangını, 6 saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Yangına 2 helikopter ve çok sayıda yangın söndürme ekibi müdahale etti. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangını 6 saatte kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.30'da Mudurnu ilçesine bağlı Dolayüz köyü mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sıcak havanın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına ekipler müdahale için seferber oldu. Bölgeye 2 helikopter ve çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Akşam saatlerinde bölgeye takviye için 2 adet gece görüşlü yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangın saat 20.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - BOLU