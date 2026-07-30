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BMW, 8 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

BMW, 8 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
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Alman otomotiv devi BMW, yaklaşık 8 bin çalışanıyla yollarını ayıracağını açıkladı. Şirket, işten çıkarmaların büyük bölümünün Almanya'da gerçekleşmesinin beklendiğini, sürecin zorunlu işten çıkarma yerine gönüllü tazminat programı ve doğal personel ayrılıklarıyla yürütüleceğini bildirdi.

Haber: İlhan BABA

(MÜNİH) – Alman otomotiv devi BMW, yaklaşık 8 bin çalışanıyla yollarını ayıracağını açıkladı. Şirket, işten çıkarmaların büyük bölümünün Almanya'da gerçekleşmesinin beklendiğini, sürecin zorunlu işten çıkarma yerine gönüllü tazminat programı ve doğal personel ayrılıklarıyla yürütüleceğini bildirdi.

BMW, dünya genelinde yaklaşık 8 bin çalışanını işten çıkaracak. Şirket, Almanya'da Ekim 2026 ile 2027 sonu arasında uygulanacak gönüllü tazminat programıyla özellikle üretim dışındaki ofis çalışanlarıyla yollarını ayıracak. Şirketin 154 bin çalışanının 84 binden fazlası Almanya'da bulunurken, 30 ila 40 bin ofis çalışanına tazminat teklifi sunulması bekleniyor.

Bu kapsamda BMW, Almanya'da ekonomik koşullar kötüleşse bile gelecek yıllarda zorunlu işten çıkarma yapılmayacağını, Almanya'daki istihdam güvencesini de genişleteceğini duyurdu. Buna göre, önümüzdeki yıllarda şirket zarar etse dahi çalışanlar için zorunlu işten çıkarma uygulanmayacak.

BMW, haziran ayında karlılık beklentisini aşağı yönlü revize etmiş ve maliyetleri azaltmak amacıyla yeni yapısal önlemler alınacağını açıklamıştı. Şirket, yönetim kademelerinde sadeleşmeye gidileceğini, bazı birimlerin birleştirileceğini ve yapay zeka uygulamaları sayesinde idari süreçlerde verimliliğin artırılacağını ifade etti.

Yeniden yapılanmanın şirkete maliyetinin netleşmediği belirtilirken, finans yönetimi daha önce bu süreç kapsamında yaklaşık 1 milyar avroluk tek seferlik gider oluşabileceğini açıklamıştı. BMW, son döneme kadar büyük çaplı personel azaltma programı açıklamayan tek büyük Alman otomobil üreticisiydi. Ancak Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi ve Porsche'nin ardından BMW de küresel otomotiv sektöründeki daralma, Çin pazarındaki zayıflama, artan rekabet, ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri ve küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle maliyet azaltma adımı attı.

Şirket ayrıca, elektrikli araç platformu yeni sınıf "Neue Klasse" için yapılan yüksek yatırım harcamalarının ardından ürün geliştirme maliyetlerini düşürmeyi hedeflediğini ve bunun personel planlamasına da yansıdığını kaydetti. BMW'nin çalışan sayısı, Haziran 2025 ile Haziran 2026 arasında yaklaşık 2 bin kişi azalmıştı.

Kaynak: ANKA
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