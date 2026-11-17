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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone, "Suriye'de hasar gören fiziki varlıkların yeniden inşasının maliyeti 216 milyar dolar olarak tahmin ediliyor" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuştu. Suriye'de siyasi geçiş, ekonomik toparlanma ve güvenlik alanlarında önemli adımlar atıldığını söyleyen Cordone, daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Cordone, hızlı ekonomik toparlanmanın, Suriye'nin geçiş sürecinin istikrarı için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Dünya Bankası, yalnızca hasar gören fiziksel varlıkların yeniden inşasının maliyetini 216 milyar dolar olarak tahmin ediyor. Suriye'nin sürdürülebilir uluslararası desteğe ihtiyacı var. Yaptırımların hafifletilmesi, bölgesel ve uluslararası angajmanın artması ekonomik toparlanmayı hızlandırabilir" ifadelerini kullandı.

Yeniden imar çalışmalarının yalnızca altyapı yatırımlarından ibaret olmadığını kaydeden Cordone, kadınların, sivil toplum kuruluşlarının ve etkilenen toplulukların önceliklerin belirlenmesinde söz sahibi olması gerektiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı