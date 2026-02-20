Haberler

Belediyeye 21 kilo altın bağışladı: Nedeni de olay kadar enteresan

Güncelleme:
Japonya'nın Osaka kentinde su altyapısının yenilenmesi için kimliği açıklanmayan bir bağışçı tarafından yaklaşık 3,6 milyon dolar değerinde 21 kilogram altın bağışlandı.

  • Osaka Belediyesi, kimliği gizli bir kişiden 21 kilogram altın bağışı aldı.
  • Bağışın değeri yaklaşık 3,6 milyon dolar olarak açıklandı.
  • Altın bağışı, Osaka'nın su altyapısı yenileme projesinde kullanılacak.

Japonya'nın önemli ticaret merkezlerinden Osaka'da su altyapısının bakım ve onarım çalışmaları için dikkat çekici bir bağış yapıldı. Osaka Belediyesi, kimliği gizli tutulan bir kişinin yaklaşık 3,6 milyon dolar değerinde 21 kilogram altını su sisteminin yenilenmesinde kullanılmak üzere bağışladığını açıkladı.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI

Belediyeden yapılan açıklamaya göre; bağış, kasım ayında teslim edildi. Osaka Belediye Başkanı Hideyuki Yokoyama, düzenlediği basın toplantısında aynı bağışçının bir ay önce de su şebekesi için 3.300 dolar nakit destekte bulunduğunu belirtti.

"BU GERÇEKTEN İNANILMAZ BİR MİKTAR"

Bağış karşısında şaşkınlığını dile getiren Yokoyama, "Bu gerçekten inanılmaz bir miktar. Şok oldum" ifadelerini kullandı. Başkan, bağışçının kimliğinin gizli tutulmasını istediğini ve bu talebe saygı gösterildiğini söyledi.

PROJEYE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK

Yerel basında yer alan haberlere göre, yaklaşık 2,8 milyon nüfusa sahip Osaka'da su borularının yenilenmesine yönelik çalışmalar, artan maliyetler nedeniyle bütçe sıkıntısı yaşıyordu. Yapılan altın bağışının, projeye önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmrullah Kılıç:

türkiyede sandım bi an ama japonya beni hiç şaşırtmadı abi adamlar humanist ya bizim gibi hanzo değil

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

