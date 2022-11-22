Belçika'da cinsel istismara uğrayan yaşlı kadın ötenazi talep etti

Belçika'nın Anvers kentindeki bir bakımevinde cinsel istismara uğrayan 89 yaşındaki kadın ötenazi talep etti. Yaşadığı korkunç olaydan sonra psikolojisi bozulduğu belirtilen yaşlı kadının fail cezalandırdıktan sonra ölmek istediği belirtildi.

Belçika'nın Anvers kenti yakınındaki Lint kasabasında bulunan bir bakımevinde kalan yaşlı kadın, temmuz ayında 36 yaşındaki bir kişinin cinsel istismarına uğradı. Zanlı olaydan hemen sonra yakalanırken, davanın ilk duruşması Anvers'teki mahkemede bugün gerçekleştirildi.

YAŞLI KADIN ÖTENAZİ İSTEDİ

Mahkemeden davanın hızlandırılmasını ve acilen sonuçlandırılmasını isteyen yaşlı kadının avukatı Walter Damen, "Müvekkilim yaşadığı tecavüz olayından sonra psikolojik olarak çok acı çekmektedir. Olay gerçekten korkunç. Müvekkilim ötanazi talebinde bulundu. Son isteği failin en ağır şekilde cezalandırılması. Ötanazinin uygulanması için davanın sonuçlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

DAVA SÜRECİ HIZLANDIRILDI

Yargı makamları, mağdur kadının davayı hızlandırma talebine olumlu yanıt verirken, savcının daha önce uyuşturucu kullanma gibi suçlardan sabıkalı zanlı hakkındaki ceza talebini çarşamba bildireceği açıklandı.