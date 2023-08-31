Batı Trakya Türk Azınlığı Yangın Mağdurları İçin Yardım Kampanyası Başlattı

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK), Yunanistan'ı 19 Ağustos'tan bu yana etkisi altına alan orman yangınları nedeniyle mağdur olan soydaşlar için yardım kampanyası başlattı. Bölgedeki yangınların söndürülmesi için çeşitli ülkelerden ekipler de Yunanistan'a destek veriyor.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK), Yunanistan'ı 19 Ağustos'tan bu yana etkisi altına alan orman yangınları nedeniyle mağdur olan soydaşlar için yardım kampanyası başlattı.

BTTADK Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde Batı Trakya'da da çıkan yangınların bölge halkını derinden etkilediğini söyledi.

Yangın mağdurlarına yardım eli uzatmak ve onların yaralarını sarmak amacıyla yardım kampanyası başlattıklarını belirten Şerif, "Gümülcine Rodop vilayetinde yaka köylerimizden Susurköy, Narlıköy gibi yerler bu yangınlardan müthiş bir şekilde etkilendi. Burada bu yangının şokunu atlatmadan Güney Meriç'te Dikilitaş ve Hotallar gibi soydaşlarımızın yaşadığı köylerde de büyük yangınlar meydana geldi" dedi.

Yangın bölgelerini ziyaret ettiğini belirten Şerif, Meriç bölgesindeki zararın daha büyük olduğunu ifade etti.

Şerif, şöyle devam etti:

"Gümülcine Rodop dağlarının eteklerindeki köylerimizde fazla bir zarar olmamakla beraber bazı ağıl ve evlerin yandığını gördük. Meriç bölgesindeki soydaşlarımızın köylerinin de etkilediğini gördük. Meriç'te büyük zararlar olduğunu tespit ettik. Küçükbaş hayvanların telef olduğunu, oradaki insanımızın geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarının da yandığını gördük."

Şerif, öncelikle hayvancılıkla uğraşan soydaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını kaydetti.

Yardım kampanyasını cuma hutbesinde de halka duyuracaklarını söyleyen Şerif, "Umarım halkımız bu kampanyaya büyük katılım sağlar." dedi.

"Bu anlar gerçekten korkutucuydu"

Batı Trakya'da çıkan yangında evi zarar gören Ahmet Hüseyin, "yangın haberini aldığımızda, önce ne yapacağımızı bilemedik. Hızla toparlanıp evimizden ayrılmak zorunda kaldık. Yanımıza sadece birkaç eşya alabildik ve yangın hızla yayıldı. Bu anlar gerçekten korkutucuydu." ifadelerini kullandı.

Yolda trafik sıkışıklığı ve panik içindeki insanlarla karşılaştığını belirten Hüseyin, bölgede tam bir kaos ortamının hakim olduğunu söyledi.

Dedeağaç ve Meriç'te 800 bin dönümün üzerinde alan yandı

Orman Yangınları Gözlemevine (EPADAP) ait uydu verilerine göre, Dedeağaç ve Meriç'te 19 Ağustos'ta başlayan yangın 28 Ağustos'a kadar 826 bin dönümden fazla alanda etkili oldu.

Bölgedeki yangın büyük ölçüde kontrol altına alınsa da alevler, rüzgarın da etkisiyle yer yer şiddetleniyor.

Bölgedeki yangınların söndürülmesi için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Almanya, Bulgaristan, Sırbistan, Fransa, Çekya, Romanya, Slovakya ve Arnavutluk'a bağlı ekipler Yunanistan'a destek veriyor.