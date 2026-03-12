Basra açıklarında vurulan petrol tankeri cayır cayır yandı

Basra açıklarında bir petrol tankerinin vurulduğu ve gemide büyük bir yangın çıktığı bildirildi. Tanker kısa sürede alevlere teslim oldu.

HANGİ ÜLKEYE AİT OLDUĞU BİLİNMİYOR

Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği henüz netlik kazanmadı. Geminin hangi ülkeye ait olduğu ile ilgili kesin bir bilgi de bulunmuyor. Olayda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama da yapılmadı.