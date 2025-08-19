Baltimore Açıklarında Kargo Gemisinde Patlama

ABD'nin Baltimore kenti açıklarında bir kargo gemisinde patlama meydana geldi.

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kenti açıklarında kömür taşıyan bir kargo gemisinde patlama meydana geldiği bildirildi. Sahil Güvenlik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Baltimore kenti açıklarında kömür taşıyan bir kargo gemisinde yerel saatle 18.30 sıralarında meydana gelen patlamanın yangına neden olduğu kaydedildi. Olayda yaralanan olmadığını aktaran yetkililer, yangının söndürüldüğünü ifade etti.