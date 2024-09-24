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Bakan Uraloğlu Almanya'da INNO TRANS 2024 Fuarı'na Katıldı

Bakan Uraloğlu Almanya'da INNO TRANS 2024 Fuarı'na Katıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, INNO TRANS 2024 Raylı Sistem Teknolojileri ve Taşımacılık Fuarı'na katılmak üzere Almanya'ya gitti ve Berlin Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, INNO TRANS 2024 Raylı Sistem Teknolojileri ve Taşımacılık Fuarı'na katılmak üzere Almanya'ya gitti. Bakan Uraloğlu, burada Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "INNO TRANS 2024 Raylı Sistem Teknolojileri ve Taşımacılık Fuarına katılmak için geldiğimiz Almanya'da T.C. Büyükelçiligimizi ziyaret ettik. Almanya Federal Cumhuriyeti nezdinde Berlin Büyükelçimiz Ahmet Başar Şen'den çalışmalar hakkında bilgi aldık. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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