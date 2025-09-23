Bakan Işıkhan, Tacikistan'da Ortak Çalışma Komitesi Toplantısına Katıldı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye resmi ziyarette bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Türkiye-Tacikistan Ortak Çalışma Komitesi 1'inci Toplantısı'na katıldı. Işıkhan ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından desteklenen Zanaat ve Mesleki Beceriler Geliştirme Merkezi'ni de ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Türkiye-Tacikistan Ortak Çalışma Komitesi 1'inci Toplantısı'na katıldı. İki ülke arasında 'Toplantı Protokolü ve Eylem Planı' imzalandı" ifadeleri kullanıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ise sosyal medya hesabından, "Türkiye-Tacikistan Ortak Çalışma Komitesi 1'inci Toplantısı'nı Tacikistan Çalışma, Göç ve Nüfusun İstihdamı Bakanı Sayın Soleha Kholmahmadzoda ve heyetlerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. İmzaladığımız Toplantı Protokolü ve Eylem Planı ile çalışma hayatı ve istihdam alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımının daha etkin yürütülmesini hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Işıkhan, Duşanbe temasları kapsamında, TİKA tarafından desteklenen Zanaat ve Mesleki Beceriler Geliştirme Merkezi'ni de ziyaret etti. Işıkhan ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tacikistan Cumhuriyeti Çalışma, Göç ve Nüfusun İstihdamı Bakanı Sayın Soleha Kholmahmadzoda ile birlikte Duşanbe'de faaliyet gösteren ve Tika Turkiye tarafından desteklenen Zanaat ve Mesleki Beceriler Geliştirme Merkezini ziyaret ettik. Kursiyer gençlerle sohbet ettik, eğitim süreçleri ve faaliyetleri hakkında bilgi aldık. Türk tipi kalkınma iş birliği modelini dünyanın dört bir yanında başarıyla gösteren TİKA'mız ile gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.