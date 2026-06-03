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Bakan Bolat, DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala ile görüştü

Bakan Bolat, DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala ile görüştü
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Paris'te Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile bir araya gelerek DTÖ reformu ve çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesini ele aldı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Fransa'nın başkenti Paris'te Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, Dünya Ticaret Örgütü'nün 14'üncü Bakanlar Konferansı (MC14) sonrasında izlenecek süreç, DTÖ reformu ve çok taraflı ticaret sisteminin daha etkin, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik çalışmaları ele aldık. Küresel ticaretin öngörülebilirliği, şeffaflığı ve istikrarı açısından büyük önem taşıyan, kurallara dayalı, çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye olarak, kurallara dayalı, kapsayıcı, adil ve etkin bir çok taraflı ticaret sistemine olan güçlü desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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