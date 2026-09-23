Bakan Bayraktar: Ülkemizi küresel bir enerji merkezine dönüştürme hedefimize doğru ilerliyoruz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin New York kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen TRICON Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Bakan Bayraktar, "Ülkemizi küresel bir enerji merkezine dönüştürme hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Bayraktar, New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen TRICON Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak etti. Sanal medya hesabından toplantıya ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Bayraktar, yaşanan zorlu süreçler ve düşük öngörülebilirlik ortamında, küresel iş dünyasının ve uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan yoğun ilgisini, enerji ve tabii kaynaklar alanındaki dev potansiyelle buluşturmakta kararlı olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin enerji vizyonuna değinen Bayraktar, açıklamasında "Türkiye'nin sağlam ekonomik altyapısını, öngörülebilir yatırım ortamını ve arz güvenliği vizyonumuzu merkeze alarak, ülkemizi küresel bir enerji merkezine dönüştürme hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı