Babası tarafından kaçırılan genç kız, yardım için koştuğu polis tarafından vurularak öldürüldü

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir genç kız, babası tarafından kaçırıldıktan sonra yardım için polislere doğru koşarken polis tarafından vurularak öldürüldü.

15 yaşındaki Savannah Graziano, annesi Tracy Martinez'i öldüren 45 yaşındaki babası Anthony John Graziano tarafından kaçırıldı.

Görüntülerde Savannah'ın polislerin talimatlarını takip ettiği, Hesperia, California'daki 15. otoyolda elleri ve dizleri üzerinde emeklediği, bir şerif yardımcısının silahlı saldırıda vurularak öldürülmeden önce bir polis aracının arkasına saklandığı görüldü.

Polisler daha önce Savannah'ın taktik ekipman giydiği için vurulduğunu ve karşılık verdiğini iddia etmişti, ancak görüntüler onun silahsız olduğunu gösterdi.

Çatışmanın trajik videosu, gazetecilerin Kaliforniya Kamu Kayıtları Yasası uyarınca talep etmesi üzerine Pazartesi günü yayınlandı.

Şerif departmanı yetkilileri, San Bernadino İlçesinden milletvekillerinin sabah saat 11'den hemen önce Anthony Graziano'nun kamyonunu kenara çekmeye çalıştıklarını ve yarı otomatik silahı olan babanın onlara ateş açtığını söyledi.

Yetkililer, Graziano aracını sete çıkarmaya çalışıp başarısız olmadan önce baba onlara ateş etmeye devam ederken kamyonu yaklaşık 70 mil boyunca takip etti. Polis o sırada Savannah'nın da araçtan ateş ediyor olabileceğini iddia etmişti.

Yeni yayınlanan görüntülerde şerif departmanı helikopterinden bir kamera yer alıyor ve Graziano'nun tekrar ateş ederken yolda geri gitmeye çalıştığını gösteriyor.

Daha sonra 15 yaşındaki Savannah'nın arabadan indiğini görebiliyoruz, bir memurun telsizden "Kız dışarıda, kadın ıslahevinde değil. Yolcu tarafında" dediği duyuluyor.

Savannah çömelmeye devam ediyor ancak aniden bir silah sesi duyulunca ve görüntüler Graziano'nun vücudunu bulanıklaştırdığında hızla memurlara doğru ilerlemeye başlıyor.

Şerif departmanı yardımcıları vücut kameraları takmıyordu ancak kız dışarı çıkarken yanındaki bir polis memurunun sesi duyuldu.

Tekrar tekrar bağırıyor: "Yolcu, dışarı çıkın! Buraya gel! Bana gel! Gel, gel, gel... yürü, yürü, yürü."

Radyoya döndüğümüzde, 15 yaşındaki çocuk vurulduktan sonra bir polis memurunun pes etmiş bir 'ah, hayır' sesi duyulabiliyor.

San Bernardino İlçesi Şerifi Shannon Dicus, vurulma sırasında Graziano'nun 'taktik teçhizat' giymiş milletvekillerine doğru koşuyormuş gibi göründüğünü söyledi, ancak hava görüntüleri Savannah'nın açıkça hızlanmasına rağmen hâlâ çömelmiş halde hareket ettiğini ve kıyafetini gösteriyor belirsizliğini koruyor.

Dicus, çatışma sırasında bir milletvekilinin şarapnel nedeniyle yaralandığını söyledi.

Yetkililer ayrıca Savannah'nın babasıyla birlikte polislere de ateş etmiş olabileceğini öne sürdü ancak bu durum soruşturma altında.

Olay yerinde silah, mühimmat, flaş ve sis bombaları ile taktik miğferler bulundu.

Ateşli silahlar yasal olarak, denetimli serbestlik veya şartlı tahliye olmayan Graziano'ya aitti. Savannah'nın küçük erkek kardeşi, soruşturmacılara kardeşlerinin silahlarla büyüdüğünü söyledi.

Savannah'nın olay yerinde öldüğü açıklandı, babası Anthony de sonunda vurularak öldürüldü, ancak görüntüler bunun ne zaman gerçekleştiğini göstermiyor.

Savannah'nın amcası CJ Wyatt, The Guardian'a "Silahsız insanların ölmemesi için daha iyi eğitim verilmesi gerekiyor" dedi. 'Umarım bu video eğitim için kullanılabilir; bir şeylerin farklı yapılması gerekiyor. Tracy'nin erkek kardeşi ölmesine gerek yoktu' dedi.