Haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Abu Dabi'de bir araya geldi. Görüşmede siyasi, ekonomik ve askeri iş birliği konuları ele alındı, 'Barış Kalkanı-2026' tatbikatı ve iki ülke arasında savunma iş birliği ile ilgili niyet mektubu imzalandı.

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Abu Dabi'de görüştü. Siyasi, ekonomik, enerji ve insani alanlardaki iş birliğinin gelişiminden duyulan memnuniyetin dile getirildiği görüşmede, askeri ve ekonomik alanda gelişmeler ele alındı.

Liderler, Abu Dabi'de iki ülke silahlı kuvvetleri arasında icra edilen 'Barış Kalkanı-2026' ortak operasyonel-taktik tatbikatının önemine değindi. Bu tatbikatların, ordular arasındaki operasyonel uyumluluğa katkı sağlayacağı belirtildi. Ziyaret kapsamında ayrıca iki ülkenin savunma bakanlıkları arasında savunma iş birliğine dair bir niyet mektubu imzalandı.

Görüşmenin ardından Aliyev ve Al Nahyan'ın katılımıyla, Güney Gaz Koridoru şirketindeki Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı'na ait hisselerin bir kısmının, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'nin (ADNOC) yatırım kolu olan XRG şirketine satışına ilişkin sözleşme imzalandı.

Görüşmede ayrıca Bakü ile Abu Dabi arasında 'kardeş şehir' ilişkisinin kurulması konusunun da gündeme geldiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira zam oranı belli oldu
Trump'a ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu

Ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin'deki kazada kahreden detay! Ölenlerin kimlikleri belli oldu

3 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kimlikleri belli oldu
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Mersin'deki kazada kahreden detay! Ölenlerin kimlikleri belli oldu

3 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kimlikleri belli oldu
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı
Gözaltına alınan Barış Murat Yağcı hakkında karar verildi

Gözaltına alınan ünlü oyuncu hakkında karar verildi