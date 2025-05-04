Avustralya'da İşçi Partisi Lideri Albanese Yeniden Başbakan Seçildi

(ANKARA) - Avustralya'daki seçimlerde İşçi Partisi lideri Anthony Albanese yeniden Başbakan oldu. ABD Başkanı Donald Trump'a benzetilen Muhafazakar-Liberal Parti'nin lideri Peter Dutton ise yenilginin ardından görevinden istifa etti.

Son yirmi yılda üst üste kazanan ilk Avustralya Başbakanı olan Albanese, zafer konuşmasında, "Hükümetimiz Avustralya yolunu seçecek, çünkü biz kim olduğumuzla ve bu ülkede birlikte inşa ettiğimiz her şeyle gurur duyuyoruz. Başka bir yerden dilenmeye, ödünç almaya ya da kopyalamaya ihtiyacımız yok. İlhamımızı denizaşırı ülkelerde aramıyoruz. İlhamımızı burada, değerlerimizde ve insanlarımızda buluyoruz" dedi.

Meclis çoğunluğunun İşçi Partisinde olacağı öngörülüyor

Avustralya'nın Temsilciler Meclisi'nde hangi partinin çoğunluğu sağladığı henüz resmi olarak açıklanmazken; Avustralya Seçim Komisyonu web sitesi, oy kullanılan yerlerin yüzde 90'ının sayılmasıyla birlikte İşçi Partisi'nin Temsilciler Meclisi'ndeki 150 sandalyenin 80'ini kazanarak çoğunluğunu artıracağını öngördü.

Avustralya Yayın Kuruluşu (ABC) de İşçi Partisi'nin 85, Liberal ve Ulusal Koalisyon'un 41, bağımsızların ise 9-15 arasında sandalye kazanacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Trump benzeri siyaset kaybettirdi

Avustralya'da ana muhalefetteki Muhafazakar-Liberal Parti'nin lideri Peter Dutton ise yenilginin ardından görevinden istifa etti. Avustralya basını, Dutton'ın şimdiye kadarki en kötü seçim yenilgisini aldığını ifade etti.

Trump'la kıyaslanan ve bu nedenle oy kaybettiği öne sürülen Dutton, Albanese'yi tebrik etmek için aradığını söyledi ve "Kampanya sırasında yeterince iyi değildik. Bu akşam bu çok açık ve ben bunun tüm sorumluluğunu kabul ediyorum" dedi. Eski bir polis olan ve suç ve göçmenlik konularında sert tutumuyla tanınan Dutton, partinin yeniden inşa edileceği sözünü verdi.

Avustralya medyasının aktardığına göre, kamuoyu yoklamaları, hayat pahalılığı baskıları ve Trump'ın değişken ticaret ve diğer politikalarına ilişkin endişelerin seçmenlerin aklındaki en önemli konular arasında yer aldığını gösterdi.

Kuzey Bölgesi Liberal Senatörü Jacinta Nampijinpa Price, partisinin "Avustralya'yı yeniden büyük yapacağı" yönündeki yorumlarının Trump'ın "Make America Great Again (Amerika'yı yeniden yücelt)" sloganıyla karşılaştırmalara yol açtığını belirterek, "Yeterince çamur atarsanız yapışır. Her şeyi Trump'la ilgili hale getirdiniz" dedi.

Bazı Avustralyalı siyasi analistler, Liberallerin kampanyasını eleştirerek, yeterli politika çalışması yapılmadığını ve Dutton'ın kamu görevlilerinin evden çalışmasını yasaklayan kısa ömürlü bir politika da dahil olmak üzere hatalar yaptığını söyledi.

Hindistan Başbakanı Modi'den seçimlere ilişkin mesaj

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Albanese'ye sosyal medya platformu üzerinden gönderdiği mesajda, "Bu kesin yetki, Avustralya halkının sizin liderliğinize olan sonsuz inancını göstermektedir" ifadesini kullandı.

Daha önce, sayım devam ederken, İşçi Partisi Saymanı Jim Chalmers, hükümetin 2024'ün sonunda "her türlü sıkıntıda" olduğunu ancak Albanese'nin güçlü kampanya performansı, hayat pahalılığıyla ilgili endişeleri gideren politikalar ve Trump etkisi nedeniyle yarışa geri döndüğünü söyledi.