Avustralya'da düşen helikopterdeki mürettebat için canlı bulma ümidi kalmadı
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Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, askeri tatbikat sırasında düşen helikopterde bulunan 4 mürettebatın canlı bulunma ümidinin kalmadığını açıkladı. Kazanın nedeni ise kapsamlı bir soruşturma ile araştırılacak.
Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, askeri tatbikat sırasında düşen Avustralya ordusuna ait helikopterde bulunan 4 mürettebatı "canlı bulma ümidinin kalmadığını" duyurdu.
Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, 28 Temmuz'da Queensland eyaleti yakınlarında ABD-Avustralya ortak askeri tatbikatı sırasında düşen Avustralya ordusuna ait MRH-90 Taipan tipi helikopterde bulunan 4 mürettebata yönelik arama kurtarma çalışmalarına ilişkin basına açıklamalarda bulundu.Marles 4 mürettebatı canlı bulma ümidinin kaybolduğunu ifade ederek, "MRH-90 helikopterinin Cuma gecesi geçirdiği kazadan bu yana Whitsundays'de sürdürülen çalışmalar sonucunda helikopterin önemli bir enkazı ortaya çıkarılmıştır. Bu durum, ortada feci bir kaza olduğunu ve her geçen saat Yüzbaşı Lyon, Teğmen Nugent, Emir Subayı Laycock ve Onbaşı Naggs'i canlı bulma ümidinin kaybolduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Whitsundays'de yürütülen faaliyetlerin niteliği arama ve kurtarma faaliyetlerinden bulma faaliyetlerine dönüşmüştür. Dört hava mürettebatının aileleri bu sabah bilgilendirildi ve son bir saat içinde her biriyle konuştum. Ancak onları ve ulusumuzu temin etmek isterim ki yüzlerce Savunma Kuvvetleri personelinin katıldığı kararlı bulma çalışmaları devam edecektir" şeklinde konuştu.KAPSAMLI SORUŞTURMA YÜRÜTÜLECEK
Marles ayrıca, kazanın nedeninin belirlenmesi için kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini belirterek, "Hepimiz doğal olarak ne olduğunu merak ediyoruz. Kapsamlı bir soruşturma yapılacak ve tam olarak ne olduğunu anlayıp bundan dersler çıkaracağız" dedi.