Avustralya'da düşen helikopterdeki mürettebat için canlı bulma ümidi kalmadı

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, askeri tatbikat sırasında düşen helikopterde bulunan 4 mürettebatın canlı bulunma ümidinin kalmadığını açıkladı. Kazanın nedeni ise kapsamlı bir soruşturma ile araştırılacak.

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, askeri tatbikat sırasında düşen Avustralya ordusuna ait helikopterde bulunan 4 mürettebatı "canlı bulma ümidinin kalmadığını" duyurdu.

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, 28 Temmuz'da Queensland eyaleti yakınlarında ABD-Avustralya ortak askeri tatbikatı sırasında düşen Avustralya ordusuna ait MRH-90 Taipan tipi helikopterde bulunan 4 mürettebata yönelik arama kurtarma çalışmalarına ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Marles ayrıca, kazanın nedeninin belirlenmesi için kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini belirterek, "Hepimiz doğal olarak ne olduğunu merak ediyoruz. Kapsamlı bir soruşturma yapılacak ve tam olarak ne olduğunu anlayıp bundan dersler çıkaracağız" dedi.