Avrupalı İlaç Şirketlerinden ABD Gümrük Vergilerine Dikkat Çekme

(ANKARA) - Avrupalı ilaç şirketlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri yüzünden sektörün merkezinin Avrupa'dan ABD'ye taşınabileceği yönünde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e, uyarıda bulunduğu öne sürüldü.

Avrupa Komisyonu ile Avrupalı ilaç sektörünün önde gelen isimleri arasında bugün bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Avrupa Birliği (AB) merkezli bazı ilaç şirketlerinin CEO'larının yanı sıra EFPIA ve biyoteknoloji lobisi Europabio da katıldı. Toplantıya dair detayları paylaşma yetkileri bulunmadığı için iki ilaç endüstrisi kaynağı, isimlerinin gizli kalması şartıyla Batı medyasında açıklamalarda bulundu. Kaynaklar, Avrupalı ilaç şirketlerinin bugün gerçekleşen bir toplantıda, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri nedeniyle, sektörün merkezinin Avrupa'dan ABD'ye kayabileceği uyarısında bulunduğunu aktardı. Kaynaklara göre, ilaç sanayi lobisi EFPIA, von der Leyen'e ABD'ye yönelik "göç riskini" azaltmak için "hızlı ve radikal önlemler" alınması çağrısında bulundu.

Kaynaklara göre, ilaç şirketleri Avrupa'daki "yatırım ve Ar-Ge göçünü" durdurmak amacıyla Avrupa Komisyonu'ndan sektöre yönelik düzenlemeleri ve inovasyon ortamını daha elverişli hale getirecek değişiklikler yapmasını talep etti. Ayrıca, Avrupa'nın fikri mülkiyet hükümlerini güçlendirmesi gerektiği de vurgulandı.

Öte yandan, EFPIA konuya ilişkin henüz bir basın açıklaması yapmadı.

Batı medyasında yer alan haberlerde, Avrupa endüstrisinin taleplerinin yeni olmadığı belirtildi. EFPIA'nın, AB'nin sektörü düzenleyen yasalarda değişiklik yapmaması halinde ilaç sektörünün artan rekabet karşısında kaybedebileceği konusunda defalarca uyarıda bulunduğu kaydedildi.

Hem ABD hem de Avrupa merkezli tüm büyük ilaç şirketlerinin satışlarına göre en büyük ilaç pazarının ABD olduğu kaydedildi. İlaçlar, Trump'ın geçen hafta açıkladığı vergilerden muaf tutulmuştu, ancak Trump ilaçların ayrı gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacağını duyurdu. Gümrük vergilerini açıklarken Trump, ilaç şirketlerinin ABD'ye "büyük bir ivmeyle" geri döneceklerini öngörürken, bunu yapmazlarsa "ödemeleri gereken büyük bir vergi olduğu" uyarısında bulundu.

Eurostat'ın son verilerine göre, AB'nin ABD'ye ilaç ve farmasötik ürün ihracatı 2023 yılında yaklaşık 97,05 milyar dolar olarak gerçekleşti. EFPIA'dan elde edilen en son istatistiklere göre de 2021 yılında Kuzey Amerika dünya ilaç satışlarının yüzde 49,1'ini oluştururken, bu oran, Avrupa için yüzde 23,4 oldu.

Avrupa Komisyonu, dün "soya fasulyesi, kabuklu yemişler ve motosikletler de dahil olmak üzere" çok sayıda ABD ürününe yüzde 25 oranında karşı gümrük vergisi uygulanmasını teklif etti.