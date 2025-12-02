Auckland'da Kuyumcudan Kolye Çalan Şüpheli Tutuklandı

YENİ Zelanda'nın Auckland kentinde, kuyumcuda 33 bin 585 Yeni Zelanda doları değerindeki kolyeyi çalıp yutan şüpheli tutuklandı.

Yeni Zelanda basını, polisin yerel saatle 15.30 civarında Auckland'daki kuyumcudan ihbar aldığını duyurdu. Ekiplerin, 32 yaşındaki şüphelinin 33 bin 585 Yeni Zelanda doları değerindeki kolyeyi çalıp yuttuğunu tespit ettiği bildirildi. Polis tarafından hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ardından tutuklu yargılanmasına karar verildiği belirtildi.