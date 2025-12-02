Haberler

Auckland'da Kuyumcudan Kolye Çalan Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde, bir kuyumcudan 33 bin 585 Yeni Zelanda doları değerindeki kolyeyi çalıp yutan bir şüpheli tutuklandı. Polis, 32 yaşındaki şüphelinin gerçekleştirdiği hırsızlık sonrası gözaltına alındığını ve mahkemede tutuklu yargılanmasına karar verildiğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
