Almanya'da Tek Kullanımlık E-Sigara Yasağı Gündemde

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya tek kullanımlık e-sigarayı yasaklamayı gündemine aldı. Almanya Federal Çevre Bakanı Carsten Schneider, tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanmasını desteklediğini açıkladı. Schneider, bu ürünlerin hem sağlık riskleri taşıdığını hem de çevreye zarar verdiğini vurgulayarak, özellikle atık tesislerinde pillerin neden olduğu yangın ve patlama tehlikesine dikkati çekti.

Almanya'da tek kullanımlık e-sigara yasağı tartışması gündemde. Almanya Federal Çevre Bakanı Carsten Schneider, tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanmasına ilişkin yasanın henüz kesinleşmediğini ve hukuki boyutlarının değerlendirildiğini belirtti.

Schneider, tercihini yasağın getirilmesinden yana kullandığını ifade ederek, Belçika, Fransa ve Birleşik Krallık'ta tek kullanımlık e-sigaraların halihazırda yasak olduğunu hatırlattı.

Federal Meclis, kasım ayında hükümete yasağın incelenmesi çağrısında bulunmuştu. Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Partisi (SPD) bu yönde önerge vermiş, hükümet ise hukuki çekincelere dikkat çekmişti. Almanya'da tüketicilerin e-sigaraları satıldıkları tüm noktalara iade edebilmesi planlanıyor, ancak depozito sistemi öngörülmüyor.

Alman e-Sigara Sektör Birliği (BfTG), Almanların bu yıl e-sigara için yaklaşık 2,4 milyar avro harcayacağını, bunun yüzde 10'unun tek kullanımlık ürünlerden oluştuğunu açıkladı. Bu oran 2022'de yüzde 40 seviyesindeydi.

Tek kullanımlık e-sigaralar, yaklaşık bin çekim sonrası kullanılamaz hale geliyor. Sıvıları doldurulamıyor ve pilleri şarj edilemiyor. Genellikle meyve veya mentol aromalı buhar solunarak kullanılan e-sigaraların klasik sigaraya göre daha az zararlı madde içerdiği belirtilse de uzmanlar nikotinin bağımlılık yapıcı etkisi ve sağlık riskleri konusunda uyarıyor.

Deutsche Umwelthilfe (DUH) ve tüketici örgütleri yasağı destekliyor. Hamburg Tüketici Merkezi, tek kullanımlık e-sigarlarda kullanılan lityum-iyon pillerin çevresel açıdan sorunlu ve sınırlı kaynaklardan elde edildiğini vurgulayarak, "Bu kadar değerli bir hammaddenin tek kullanımlık ürün için harcanması kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

E-sigara sektörü temsilcileri ise yasağın kaçak ticareti artırabileceği uyarısında bulunuyor. VdeH sektör birliğine göre, piyasadaki tek kullanımlık e-sigaraların yaklaşık yarısı halihazırda yasa dışı kanallardan geliyor. Birlik, öncelikle mevcut düzenlemelerin etkin şekilde uygulanmasını talep ediyor.