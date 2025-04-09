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Almanya'da Yeni Hükümet Anlaşması: CDU/CSU İttifakı Lideri Merz Şansölye Olacak

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Almanya'da CDU/CSU İttifakı ve Sosyal Demokratlar Partisi, yeni hükümeti kurmak için anlaşmaya vardı. CDU/CSU lideri Friedrich Merz, Olaf Scholz'un yerine geçecek. Koalisyon anlaşması ile birlikte Merz'in başbakanlığı için onay süreci devam ediyor.

(ANKARA) - Almanya'da muhafazakar CDU/CSU İttifakı ile merkez solda yer alan Sosyal Demokratlar Partisi, haftalar süren müzakerelerin ardından bugün yeni hükümeti kurmak üzere anlaşmaya vardı.

Yapılan anlaşmada, merkez sağ Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU/CSU) lideri Friedrich Merz'in, anlaşma uyarınca Almanya'nın bir sonraki lideri olması bekleniyor. Böylece Merz, Şansölye Olaf Scholz'un yerini alacak. İlgili taraflar, koalisyon anlaşmasıyla ilgili olarak bugün saat 15.00'da (TSİ 16.00) bir basın toplantısı düzenleyecek.

Merz'in CDU/CSU ittifakı, Almanya'da 23 Şubat'ta yapılan seçimlerde, birinci parti olarak çıkmıştı. Merz, parlamento çoğunluğuna sahip bir koalisyon kurmak için Scholz'un merkez sol partisi Sosyal Demokratlara başvurdu.

Ancak Alman Parlamentosu'nun, Merz'i Başbakan olarak seçmesi için biraz daha zaman geçmesi gerekecek. Alman basınında bu seçimin mayıs ayında yapılmasının beklendiği yazıldı. Ancak öncelikle,  koalisyon anlaşmasının Sosyal Demokratlar Partisi üyeleri arasında yapılacak bir oylamada ve Merz'in İttifakı'nın kongresinde onaylanması gerekecek.

İki taraf, geçen ay, borçlanmaya ilişkin katı kuralları gevşeterek, daha yüksek savunma harcamaları yapılmasını ve durgun ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan büyük bir altyapı fonu kurulmasını öngören planları parlamentodan geçirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kapsamlı gümrük vergileri açıklamasının piyasalarda yarattığı dalgalanma, Merz'in İttifakı ile Scholz'un Sosyal Demokratlar Partileri üzerinde koalisyon görüşmelerinin bir sonuca bağlanmasına ilişkin bir baskı yarattı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, kamuoyu yoklamaları da İttifak'a desteğin seçim sonuçlarına göre azaldığını ve şubat ayında seçimi ikinci sırada tamamlayan aşırı sağcı Almanya için Alternatif'in, Alman politikasındaki "siyasi boşluk" devam ettikçe güçlendiğini gösterdi.

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Kaynak: ANKA / Dünya
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