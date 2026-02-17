Haberler

Spd'li Karaahmetoğlu: Almanya'da Gönüllü Uyum Teşviklerinin Kaldırılması Entegrasyon Sürecini Olumsuz Etkiliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Sosyal Demokrat Parti milletvekili Macit Karaahmetoğlu, federal göç ve mülteciler dairesinin uyum kurslarında gönüllü katılım teşvikini kaldırmasının entegrasyonu olumsuz etkileyeceğini belirtti. Yaklaşık 130 bin geçici koruma statüsündeki kişi bu değişiklikten etkilenecek.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) uyum kurslarında gönüllü katılım teşvikini kaldırmasının entegrasyon sürecini olumsuz etkilediğini belirtti.

Yaklaşık 130 bin geçici koruma statüsündeki kişinin bu değişiklikten etkileneceğini ifade eden Karaahmetoğlu, dil eğitiminin ve Almanya'nın sosyal, kültürel ve siyasi yapısının öğretilmesinin entegrasyonu hızlandıran en önemli adım olduğunu vurguladı.

Teşviklerin kaldırılmasıyla, İş Ajansları tarafından kurslara yönlendirilmeyen göçmenlerin Almanca öğrenme taleplerinin artık karşılanamayacağını belirten Karaahmetoğlu, kursların bireysel finansmanının çoğu kişi için mümkün olmadığını söyledi. Karaahmetoğlu, dil öğrenme süresinin uzamasının iş piyasasına girişin gecikmesine ve sosyal yardımlara bağımlılığın artmasına yol açacağını kaydetti.

Karaahmetoğlu, "Entegrasyonun gecikmesinin maliyeti, kısa vadeli tasarruflardan çok daha yüksek. Her yatırım, orta vadede topluma ve kamu bütçesine olumlu şekilde geri dönüyor" dedi.

Kaynak: ANKA
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit davasında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar

Sabancı ailesi büyüyor: İki farklı ülkede düğün kararı
Sıla'yı kahkahalara boğan 'Sevişmeden Uyumayalım' yorumu

Hayranından aldığı mesajı böyle anlattı
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi

Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı

Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı
Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar

Sabancı ailesi büyüyor: İki farklı ülkede düğün kararı
Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı