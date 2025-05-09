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Almanya'da Sınır Kontrolleri Artırıldı, Mültecilerin Geri Çevrilmesi Yeniden Başladı

Almanya'da Sınır Kontrolleri Artırıldı, Mültecilerin Geri Çevrilmesi Yeniden Başladı
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in göreve gelmesiyle birlikte, sınır geçişlerini önlemek amacıyla kontroller artırıldı. Federal polis gücü 3 bin memur ile 14 bine çıkarılırken, mültecilerin geri çevrilmesini yasaklayan talimat iptal edildi.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in göreve gelmesiyle birlikte sınır geçişlerini önlemek için kontroller artırıldı. Federal polis gücü, 3 bin memur artırılarak 14 bine çıkarılıyor. 2015'te verilen ve mültecilerin geri çevrilmesini yasaklayan talimat da iptal edildi. Artık mülteciler geri çevrilebilecek.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in göreve gelmesiyle birlikte sınır kontrollerinde sert önlemler devreye alındı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, iç sınır kontrollerinin yerine AB dış sınırlarının korunmasına odaklanılması gerektiğini vurguladı. Merz'in Polonya ziyareti sırasında alınan kararlar, komşu ülkelerle diplomatik gerilimi artırdı. Yeşiller Partisi'nden Katharina Dröge, Merz'in Avrupa dayanışmasını zedelediğini belirtirken, SPD kararları büyük ölçüde destekliyor. Ancak SPD'li Sonja Eichwede, geri çevirmelerin AB hukukuna uygunluğunun tartışmalı olduğunu vurguladı.

Sachsen gibi bölgelerde zaten süren kontroller daha da yoğunlaşacak. Otobanlar ve demiryolları başlıca kontrol noktaları olacak. Yine de küçük sınır geçişleri sadece ara ara denetlenebilecek. 2024 yılında yasa dışı geçişler yaklaşık 83 bine düştü. 2025'in ilk dört ayında 20 bin kişi yasa dışı giriş yaptı, 10 bn kişi geri çevrildi.

Bavyera eyaletinndeki sürekli sınır kontrolleri artık ülke geneline yayılıyor. Ancak kontroller, geçiş yapanlar için daha uzun bekleme sürelerine ve zaman kaybına neden oluyor. Federal polisin, kontrollerin yoğunluğunu güvenlik kriterlerine göre belirlediklerini söylese de trafik akışını da dikkate aldığı belirtiliyor.

Federal polis gücü, 3 bin memur artırılarak 14 bineğ çıkarılıyor. 2015'te verilen ve mültecilerin geri çevrilmesini yasaklayan talimat da iptal edildi.

Kaynak: ANKA / Dünya
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