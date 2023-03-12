Almanya'da silahlı saldırı: Polis 1 ay önce saldırganın evine gitmiş

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Alman polisinin, bir ay önce anonim bir mektupla yapılan ihbarın ardından, 35 yaşındaki saldırgan Philipp F.'in evine gittiği ancak herhangi bir gözaltı yapmadığı ifade edildi.

Almanya'nın Hamburg kentinde 10 Mart'ta Yehova Şahitleri'ne ait bir kiliseye yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda, aralarında doğmamış bir bebeğin de bulunduğu 7 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı. Saldırgan, Philipp F., saldırıda kullandığı Heckler & Koch P30 tipi tabanca ile intihar etti. Alman medyası, saldırıdan bir ay önce polise anonim bir mektup yollandığını duyurdu. Mektupta Philipp F.'in 'dindarlara, özellikle de Yehova'nın Şahitlerine karşı özel bir öfke' beslediğinin yazdığı ifade edildi. Mektupta ayrıca saldırganın zihinsel sorunları olduğu ancak tıbbi olarak teşhis konulmadığının yazıldığı aktarıldı.

2020'de Hessen eyaletindeki Hanau kentinde düzenlenen ırkçı saldırıda ise 11 kişi ölmüştü. Saldırgan Tobias Rathjen'a 2002'de paranoya ve kişilik bozukluğu teşhisi konmuştu ancak yine de silah edinebilmişti. Saldırının ardından Alman hükümeti, silahlanma konusunda psikolojik sağlık kontrolleri zorunluluğu getirmişti.