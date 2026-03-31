Almanya'da Sahte Diplomayla Öğretmenlik Yapan Kadına 4,5 Yıl Hapis Cezası

Güncelleme:
İlhan Baba

(HEIDELBERG) - Almanya'nın Heidelberg kentinde 41 yaşındaki bir kadın, sahte üniversite diploması ile özel okullarda matematik ve kimya öğretmeni olarak çalıştığı ortaya çıkınca 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kadının ayrıca 124 bin avro tazminat ödemesine hükmedildi.

Heidelberg'de sahte diplomayla öğretmenlik yapmakla suçlanan kadın hakkındaki dava karara bağlandı. Mahkeme yargılama sonucunda kadını 4 yıl 6 ay hapis cezasına ve 124 bin avro tazminata mahkum etti.

Kadının sabıka kaydı olmadığına dair belgesinin de sahte olduğu belirtildi. Polis kayıtlarına göre kadının "önemli sayıda" sabıka kaydı bulunduğu ifade edildi. Kadının daha önce benzer suçlardan aldığı koşullu cezanın yeni hapis cezasına dahil edildiği duyuruldu.

Sanık, duruşmada suçlamaları kabul ederek, "Aşırı utanç duyuyorum. Bunu nasıl başardığıma inanamıyorum" dedi. Kadın hakkındaki davanın, Eylül 2025'te bir trafik kazasını polise bildirmek istemesinin ardından açıldığı bildirildi.

Savcılığa göre kadın, sahte belgelerle 2021–2024 arasında Heidelberg'de bir özel okulda yaklaşık 200 bin, 2025'in ilk dört ayında ise Homburg'daki bir okulda 11 bin avro kazandı. Ayrıca sahte gelir belgeleriyle 25 bin avro kredi kullandı.

Kaynak: ANKA
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü

Aile katliamı! Eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Genç kadını öldüresiye dövüp tecavüz etti

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü
İsrailli vekiller, Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasını küstahça kutladı

Dünyayı ayağa kaldıran yasayı böyle kutladılar
3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi

3-5 takipçi kazanınca ilk olarak bakın kimi sildi
Yok böyle spor salonu! Herkes aynı detaya takıldı

Yok böyle spor salonu! Herkes aynı detaya takıldı

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Genç kadını öldüresiye dövüp tecavüz etti

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü
Bertuğ Yıldırım ve eşinden ilk paylaşım geldi

Yeni çiftimizden ilk paylaşım geldi
Icardi İstanbul'a geldi

Taraftarın beğeni yağdırdığı kare!