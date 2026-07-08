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Almanya'da İflas Başvurusunda Bulunan Fırınların Sayısı Artıyor

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Almanya'da artan maliyetler ve değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle fırın ve pastanelerin iflas başvuruları geçen yıla göre yüzde 40 arttı. Hükümet, sektöre esneklik sağlamak için yeni bir düzenleme hazırlıyor.

Haber: İlhan BABA

(NÜRNBERG) - Almanya'da fırın ve pastanelerin iflas başvurularında artış yaşanıyor. Artan maliyetler, değişen tüketici alışkanlıkları ve süpermarketlerdeki düşük fiyatlı ekmek satışları, özellikle küçük ve geleneksel aile işletmelerini olumsuz etkiliyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Creditreform verilerine göre, 2026 yılının ilk altı ayında Almanya genelinde 63 fırın ve pastane iflas başvurusunda bulundu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40'lık bir artış anlamına geliyor. Söz konusu veriler, kendi üretimini yaparak satış gerçekleştiren fırın ve pastaneleri kapsıyor. Sadece satış noktası olarak faaliyet gösteren şubeler ise istatistiklere dahil edilmiyor. Sektörde iflasların özellikle 2023 yılından itibaren belirgin şekilde arttığı bildiriliyor.

Uzmanlara göre Almanya'daki fırıncılık sektörü önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Tüketicilerin ekmek ve unlu mamul alışverişlerini giderek daha fazla süpermarket ve indirim marketlerinden yapması, geleneksel fırınların müşteri kaybına yol açıyor. Bunun yanı sıra enerji, kira, personel ve hammadde giderlerindeki artış, yüksek enflasyon nedeniyle tüketicilerin daha fazla tasarrufa yönelmesi ve yoğun fiyat rekabeti de küçük işletmeler üzerindeki baskıyı artırıyor.

YENİ DÜZENLEME YAPILACAK

Öte yandan Alman hükümeti, fırın ve pastanelerin pazar günleri ve resmi tatillerde personel çalıştırma süresini 8 saate kadar çıkaracak yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Düzenlemenin, işletmelere daha fazla esneklik sağlaması ve değişen alışveriş alışkanlıklarına uyum sağlamalarına yardımcı olması hedefleniyor. Söz konusu çalışma esnekliğinin ilerleyen dönemde perakende sektörünün diğer alanlarına da genişletilmesi gündemde.

Kaynak: ANKA
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