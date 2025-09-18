Almanya'da Çocuk Yardımları Rekor Seviyeye Ulaştı

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) - Almanya'da ailelere yapılan çocuk parası ve çocuk ek yardımı ödemeleri 2024 yılında rekor seviyeye ulaştı. Merkezi Nürnberg'de bulunan Federal İş Ajansı'na bağlı aile kasası, geçen yıl toplam 57,5 milyar euro tutarında ödeme yapıldığını açıkladı.

Verilere göre, 17,62 milyon çocuk için yaklaşık 54,54 milyar euro çocuk parası ödendi. Çocuk ek yardımı (Kinderzuschlag) içinse 2,96 milyar euro harcandı. Bu yardım, geliri kendi geçimini sağlamaya yeten ama çocuklar için yetersiz kalan ailelere veriliyor. 2024 yılında 1,33 milyondan fazla çocuk bu ek yardımdan yararlandı.

2024'te aylık çocuk parası 250 euro iken, 2025'te bu miktar 255 euroya yükseltildi. Çocuk ek yardımı ise gelir durumuna göre en fazla 297 euro olarak ödeniyor.

Federal İş Ajansı, özellikle yasal düzenlemeler ve yardımın daha fazla tanınması sayesinde son yıllarda ek yardım başvurularında büyük artış yaşandığını bildirdi. 2019'da 270 bin çocuk için ödenen ek yardım, 2024 sonunda 1,33 milyon çocuğa kadar yükseldi. Ancak kurum, 2025 itibarıyla başvuru sayısının artık küçük artışlar gösterdiğini belirtti.