Almanya'da Bayerisch-Türkisches Forum Derneği Kuruldu

(MÜNİH)- Almanya'nın Münih kentinde kurulan Bayerisch-Türkisches Forum Derneği, Türkiye ile Bavyera eyaleti arasında toplumsal, kültürel ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor. Dernek, iki toplum arasında karşılıklı anlayışa dayalı yapıcı bir köprü kurmayı amaçlıyor.

Münih kentinde kurulan Bayerisch-Türkisches Forum Derneği'nin yeni seçilen yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, "Toplumların kutuplaşmalardan değil, ortak değerlerden beslendiği bir anlayışı savunuyoruz. Bu forum, farklı geçmişlere sahip insanları bir araya getirmek, birlikte üretmek ve karşılıklı anlayışı güçlendirmek amacıyla kurulmuştur" denildi.

Açıklamada, hem Türkiye'nin hem Almanya'nın bir parçası olan bireylerin enerjisi, bilgisi ve birikiminin bir araya getirilerek yeni çözümler üretileceği ve nesiller arası sorumluluk bilinciyle hareket edileceği ifade edildi.

Derneğin yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Prof. Dr. Kemal Orak (Başkan), Serdar Duran (Başkan Vekili), Thomas Hofstätter (Sayman), Neslihan Köse (Genel Sekreter) ve Klaus Kaiser, Mary Merk, Dr. Temel Nal.

Söyleşiler, kültürel etkinlikler, eğitim programları, yurt içi ve yurt dışı gezileri, işletme ziyaretleri ve toplumun farklı kesimleriyle düzenlenecek istişare toplantıları gibi çok yönlü faaliyetler planlayan Forum'da, gençlerden yetişkinlere, girişimcilerden karar vericilere kadar geniş bir katılımcı kitlesi, bu sürecin doğal paydaşları arasında yer alacak.

Geçmişten güç alarak geleceğe yönelik güçlü bir işbirliğinin hedeflendiği forum, toplumlar arasında karşılıklı güvenin tesis edilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.