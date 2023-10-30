Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Nijerya Devlet Başkanı Tinubu ile görüştü

Batı Afrika turu kapsamında Nijerya'ya gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu tarafından kabul edildi. İkili görüşmede, acil küresel meseleler, işbirliğine dayalı ortaklıklar ve ticaretin genişletilmesi gibi konular ele alındı.

Batı Afrika turu kapsamında Nijerya'ya gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu tarafından kabul edildi.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Abuja'ya gelen Almanya Başbakanı Scholz, Aso Rock Sarayı'nda Devlet Başkanı Tinubu ile görüştü.

İkili görüşmede, Tinubu ve Scholz, acil küresel meseleler, işbirliğine dayalı ortaklıklar, iki ülkede arasındaki ticaretin genişletilmesi, demokrasi ve insan hakları ile bölgesel istikrar konularında görüş alışverişinde bulundu.

Tinubu, ziyaret kapsamında Alman heyetle düzenlenen iş dünyası yuvarlak masa toplantısında, Nijerya ve Almanya arasında enerjiden dijital ekonomiye, ulaşımdan tarıma ve sürdürülebilir kalkınmaya kadar çeşitli sektörlerde işbirliği potansiyelini vurguladı.

Batı Afrika'ya düzenlediği tur kapsamında Nijerya'ya gelen Scholz'un, Lagos şehrinde Almanya-Nijerya iş forumunun açılışını yapması ve yarın Gana'ya gitmesi planlanıyor.