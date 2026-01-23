Haberler

Almanya Başbakanı Merz:  Dünyada Büyük Güçlerin Hakim Olduğu Yeni Bir Döneme Giriliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, dünyada büyük güçlerin politikalarının hâkim olduğu yeni bir döneme girildiğini ve bu durumun tehlikelerine dikkat çekti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını örnek gösteren Merz, Avrupa'nın güvenliğini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada, dünyada büyük güçlerin politikalarının hakim olduğu yeni bir döneme girildiğini belirterek "Yeni büyük güçler dünyası, güç, kuvvet ve şiddet üzerine inşa edilmiştir" dedi.

Almanya Başbakanı Merz, Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu. Dünyada büyük güçlerin politikalarının hakim olduğu yeni bir döneme girilidğini belirten Merz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının bunun çarpıcı bir örneği olduğunu söyledi. Ancak değişimlerin daha derinde olduğunu vurgulayan Merz, Çin'in stratejik öngörüyle büyük güç haline geldiğini, ABD'nin dış politikasında radikal değişiklikler yaparak buna karşılık verdiğini kaydetti.

Hukukun üstünlüğüne dayanan düzenin temellerine saldırıların arttığını ifade eden Merz, "Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli bir yerdir" dedi. Merz, Avrupa'nın güvenlik, rekabet ve birlikteliğe yatırım yapması gerektiğini belirterek NATO'nun önemine işaret etti. ABD'nin Arktik'teki Rus tehdidine dikkat çektiğini aktaran Merz, Avrupa ve ABD'nin bu durumdan etkilendiğini söyledi.

Almanya Başbakanı, Danimarka'yı, Grönland'ı ve Kuzey Kutbu'nu Rus tehdidine karşı koruyacaklarını ve transatlantik ittifakın temelini oluşturan egemenlik ile toprak bütünlüğü ilkelerini savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA / Dünya
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası

Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası
Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık

Acılı anne 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Çocukların çığlıklarına gitti! Eve giren çoban dehşetle karşılaştı