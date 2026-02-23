Haberler

Almanya Başbakanı Çin'e Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

Almanya Başbakanı Çin'e Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 25-26 Şubat tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Merz'in ziyareti sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi bekleniyor. İkili ilişkiler, ekonomik ve güvenlik politikaları üzerine odaklanılacak.

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, 25-26 Şubat tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine 25-26 Şubat tarihleri arasında Çin'de temaslarda bulunacak. Merz'in ziyaret kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. İki lider arasında yapılacak bu görüşmenin odak noktasında, ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomik ve güvenlik politikalarına dair meselelerin yer alacağı öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başı kapalı, göbeği açık fotoğraf paylaşan Zeynep Bastık'a tepki var

Baş kapalı, göbek açık! İnfial yaratan fotoğraf
Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!
Konya'yı karıştıran görüntü: Yol kenarında fuhuş pazarlığı mı yapılıyor?

Yer Konya, iddia vahim!
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Başı kapalı, göbeği açık fotoğraf paylaşan Zeynep Bastık'a tepki var

Baş kapalı, göbek açık! İnfial yaratan fotoğraf
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti

Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti