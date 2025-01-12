Alman Emekliler Geçim İçin Yurt Dışına Taşınıyor

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT) - Almanya'da hayat pahalılığından şikayet eden ve geçinemediğini belirten emekliler, euronun daha değerli olduğu ülkelere taşınmayı planlıyor. Emekli olup yurt dışına taşınmak isteyen Almanların tercih ettiği başlıca ülkeler arasında İspanya, Türkiye ve Macaristan geliyor.

Alman Emeklilik Sigortası Kurumu'nun (DRV) 2024 Emeklilik İstatistik verilerine göre, yaklaşık 237 bin emekli maaşı alan Alman, yurt dışında yaşıyor. Emekli olduktan sonra yurt dışında yaşamak istediğini belirten Almanların tercih ettiği ülkelerin başında İspanya, Macaristan, İsviçre, Tayland, Portekiz veya Bulgaristan geliyor. Bazılarının da Norveç, İsveç ve Danimarka gibi İskandinav ülkeleri veya İtalya ve Türkiye gibi sıcak iklim ülkelerine yerleşmeyi düşündüğü belirtildi.

Almanya'nın sağlık sisteminde yer alan avantajlar nedeniyle Almanya'yı terk edip başka bir ülkeye yerleşmeyi düşünmeyenlerin de çoğunlukta olduğu istatistiklerde kaydedildi.