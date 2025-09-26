Akkuyu ve El-Dabaa NGS'leri için Reaktör Basınç Kapları Sevk Edildi

DÜNYA Nükleer Haftası açılış töreni katılımcıları, Akkuyu ( Türkiye ) ve El-Dabaa ( Mısır ) NGS'leri için reaktör basınç kapları sevkiyatını başlattı.

Moskova'da düzenlenen 'Dünya Nükleer Haftası' forumunun açılış töreninde, çevrimiçi bağlantı ile gerçekleştirilen canlı yayında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'ncü Güç Ünitesi'ne ve Mısır'daki El-Dabaa NGS'nin 1'inci Güç Ünitesi'ne ait en yeni nesil VVER-1200 tipi reaktör basınç kapları sevkiyatı yapıldı.

Dünya Nükleer Haftası etkinliğinde canlı yayınlanan törende, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan ve Mısır Arap Cumhuriyeti Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Bakanı Mahmud Mustafa Kamal Esmat, reaktör basınç kaplarını taşıyan tırların hareketini başlatan komutu verdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Akkuyu ekipmanı Rostov bölgesindeki Volgodonsk'ta yer alan Atommash tesisinde; El-Dabaa ekipmanı ise St. Petersburg'daki Izhora fabrikasında üretildi. İki reaktör basınç kabının farklı şehirlerden eş zamanlı olarak sevk edilmesi, Rus nükleer endüstrisi tarihinde bir ilk olarak tarihe geçti" denildi.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, şunları söyledi:

"Akkuyu NGS ve El-Dabaa NGS, Rusya-Türkiye ve Rusya-Mısır iş birliğinin sembolleridir. Bu projeleri hayata geçirirken, özel bir sorumluluk ve gurur duyuyoruz. Türkiye ve Mısır'a iki reaktör basınç kabını, yani nükleer güç ünitelerinin kalbini gönderiyoruz. Akkuyu NGS'nin 4. Güç Ünitesi'ne gidecek reaktör basınç kabı, Türkiye'deki ilk nükleer güç santralindeki nükleer adaların oluşumunu tamamlayacak. Bu, Rusya'da üretilen 250'nci ve ihracat için gönderilen 80'inci reaktördür."

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan da şunları söyledi: "Türkiye'nin ulusal enerji stratejisi, sürdürülebilir kalkınma ve enerji güvenliği ilkelerinin yanı sıra 2053 yılına kadar karbon nötrlüğü hedefine ulaşma çabasına dayanıyor. Nükleer enerji, bu stratejide yalnızca baz yükü sağlayan güvenilir düşük karbonlu bir elektrik kaynağı olarak değil, aynı zamanda daha geniş teknolojik ilerleme ve ekonomik büyüme için bir katalizör olarak da hayati bir yer tutuyor. Küçük modüler reaktörler dahil olmak üzere yenilikçi teknolojilerle birlikte 2050 yılına kadar en az 20 gigavatlık nükleer kapasiteyi devreye almayı hedefliyoruz. Akkuyu NGS, Türkiye'de barışçıl nükleer enerjinin gelişiminde önemli bir projedir. Halihazırda Akkuyu NGS'nin tüm güç üniteleri inşaat aşamasında. 4. Güç Ünitesi için reaktör basınç kabının sevk edilmesi, projenin hayata geçirilmesinde her iki ülkenin de kararlılığının güçlü bir kanıtıdır."

Rosatom Makine İmalat Bölümü Başkanı İgor Kotov ise şunları söyledi:

"Aynı anda iki reaktör basınç kabının sevk edilmesi, Rosatom'un makine imalatçıları ve ortaklarımız için önemli bir olaydır. El-Dabaa NGS'nin ilk güç ünitesinin 'kalbinin' Mısır Arap Cumhuriyeti'ne gönderilmesi, uzun soluklu iş birliğimizde yeni bir sayfa açarken, Türkiye Cumhuriyeti'ne dördüncü reaktör basınç kabının sevk edilmesi ise yüksek teknolojili ekipmanları zamanında teslim eden güvenilir bir üretici olarak itibarımızı teyit ediyor. Temiz elektriğe olan talebin arttığı koşullarda, tesislerimizde hem Rusya'daki hem de yurt dışındaki nükleer güç santralleri için aynı anda 22 takım ekipman üretiliyor. Rus nükleer endüstrisinin 80 yıllık tarihinde ise ülkede 250 reaktör imal edildi."

Türkiye ve Mısır'daki NGS'ler için en yeni 3+ Nesil VVER-1200 reaktör basınç kapları, Rus geleneksel motifleri ile atomun kuantum mekaniği görsellerinin birleştirildiği özel kasalar içinde inşaat sahalarına sevk edildi. Ekipman, kara yoluyla üretim tesislerinden özel iskelelere, ardından ise deniz yoluyla şantiyelere ulaşacak. Volgodonsk'tan Türkiye'ye sevkiyat yaklaşık üç hafta, St. Petersburg'dan Mısır'a yolculuk ise bir ay sürecek.