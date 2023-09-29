AFAD Kayseri İl Müdürü: Başvurular 4 Ekim'e kadar devam edecek

Afad Kayseri İl Müdürü Osman Atsız; hak sahipliği çalışmalarında vatandaşların 4 Ekim'e kadar başvuruda bulunabileceğini söyleyerek, şimdiye kadar başvuruda bulunmayan 155 afetzedenin müracaatını beklediklerini söyledi.

Başvuruların e-devlet haricinde 8 ilçe ve AFAD İl Müdürlüğü'ne yapılabileceğini belirten İl Müdürü Atsız; "Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü hasar tespiti yaptıktan sonra sistem üzerinden bize bilgilerini verdiği vatandaşlarımızla ilgili hak sahipliği çalışmalarımız 7. ayın 11'i itibariyle başladı. Bu çalışmamızda e-devlet üzerinden müracaat olduğu gibi 8 ilçemiz ve il müdürlüğümüzde kayıt alınmaya devam etmektedir. 60 günlük süre 9. ayında 9'unda bitti. Ancak yetişemeyen hak sahiplerimiz oldu. Bunun için 25 günlük ek süre aldık. Ek süre ile birlikte 10. ayın 4'ünde hak sahipliği çalışmalarımız tamamlanacaktır. Mağdur olunmaması için vatandaşlarımızın Sarız, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Akkışla, Develi, Yahyalı, Yeşilhisar, Tomarza'da ve il müdürlüğümüzde kayıt devam etmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bize başvurması gerekiyor" dedi.

Başvuruda bulunması gerek 155 afetzedenin müracaatlarını beklediklerini kaydeden Atsız; "Konut, ahır ve ticarethane olarak 1235 konut, 178 ahır, 178 ticarethane için ağır hasarlı yapı için müracaat gerekiyor. Şuana kadar yapılan müracaatlar orta hasarlılar dahil konut için 1624 olması gerekirken 1532 müracaat bulunmaktadır. Yani 92 müracaat daha alınacaktır. Ahırdaki çalışmalarımız yüzde 100 tamamlanmış, 178 müracaatımızın hepsi alınmıştır. Ticarethaneye baktığımızda 178'den tamamlanan 147, 116 orta hasarlı olmak üzere toplamda 294 ticarethane, 231 müracaat var. Yani 63 kalan var. Toplamda 155 tane müracaat bekliyoruz. Bu müracaatlarımızı aldıktan sonra alırken de vatandaşlarımız konteyner talep ediyor. Konteyner taleplerine baktığımızda 144 müracaat bulunmaktadır, bunların 124'ünü ilçelerimizde tamamladık. 9 tanesinin kurulma aşaması devam etmektedir. 11 tanesi de gelecektir" ifadelerini kullandı.

10 milyon Acil Yardım, 40 milyon destek ödemeleri yapıldı

Ödemeler hakkında da bilgiler veren AFAD Kayseri İl Müdürü Osman Atsız; "Acil yardım ödemeleri için 684 afetzedemize toplam 10 milyon 260 bin TL hasarhane destek ödemeleri çerçevesinde 4 bin 85 afetzedeye 40 milyon 850 bin TL ödeme yapılmıştır" diye konuştu. - KAYSERİ